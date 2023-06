Tennistavolo | la situazione dell’Italia nei ranking olimpici verso Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ai Giochi Europei 2023 ildistribuirà la prima carta olimpica alla coppia che conquisterà l’oro nel doppio misto, consegnando il pass per i Giochi ai primi due atleti (1 uomo + 1 donna). Nel 2023 poi si qualificheranno due squadre di 3 atleti (una maschile ed una femminile) agli Europei a squadre di settembre. Nelci saranno i Mondiali a squadre, poi gli eventi di qualificazione per il doppio misto (su scala mondiale) ed infine per i singolari (su base continentale). Esauriti gli appuntamenti di qualificazione diretta, si guarderà aiper completare i roster degli atleti partecipanti ai Giochi. Per quanto concerne le squadre ci sarà un posto a disposizione tramite classifica (marzo): neia squadre i punti guadagnati in ciascun evento sono validi fino a quando avrà ...