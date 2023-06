Tegola Dzeko | Inter preoccupata | sale l’ansia tra i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dà problemi all’, in un momento molto delicato della stagione calcistica dei nerazzurri. Sul tavolo c’è un’importante decisione. Mancano pochi giorni a quella che sarà l’ultima, esaltante partita stagionale dell’: la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Edin, che è stato uno dei volti dell’del post Conte. Arrivato nell’estate del 2021 per sostituire Lukaku, il bosniaco ha stupito gli scettici. In molti non gli davano molta fiducia, a causa dell’età ormai avanzata, ma quello che ha messo in campo è stato indiscutibilmente di importanza vitale. 17 gol nella scorsa stagione, 14 quest’anno, tra cui 4 in Champions League. Questo ragazzo di 37 anni ha confermato di poter essere prezioso per il club ...