Targhe straniere e accessibilità disabili nelle ZTL | è allarme a Napoli

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa proliferazione di veicoli con targa estera condotti da residenti in Italia non deve pregiudicare la sicurezza della circolazione nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada. È questo il monito lanciato dalla commissione giuridica dell’Automobile Clubche, pur apprezzando la nuova disciplina normativa in materia, ha individuato la persistenza di alcune preoccupanti criticità. Preso atto che, sul piano legislativo non sia possibile intervenire con divieti di circolazione, peraltro già “bocciati” in precedenza dalla Corte di giustizia europea, occorre migliorare l’efficacia operativa delle forze dell’ordine, mediante una opportuna riforma del sistema di indagine e di accesso alla banca dati della Polizia di Stato (CED-SDI), insieme all’implementazione dei sistemi di interscambio informativo fra tutti i paesi ...

... cioè vetture condate in noleggio ai clienti italiani con un conseguente mancato versamento delle imposte tra cui bollo e superbollo. Federcarrozzieri va poi oltre ed analizza anche ...Infatti, leche circolano in Italia possono non pagare la tassa. Però, tali veicoli, possono essere presenti sul territorio soltanto per 30 giorni . Un altro caso in cui non è ...Una task force per il controllo dei veicoli con targa straniera è stata istituita dalla Polizia municipale di Napoli, unità operativa San Lorenzo. Gli agenti sono impegnati in interventi mirati per l'...

Targhe straniere e multe non pagate: diversi libretti ritirati dai vigili di ... Fanpage.it

Denunciati quattro stranieri con precedenti per reati contro il patrimonio e colpi in abitazione. Nella loro auto cacciaviti e grimaldelli. Per tutti emesso un foglio di via obbligatorio dalla città.Il 25 aprile prima, il primo maggio poi e ora il 2 giugno. Tutti i ponti festivi della primavera 2023 hanno un unico comune denominatore: il sold out nelle strutture ricettive di Sorrento.