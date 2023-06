Taekwondo | Roma Grand Prix 2023 | 13 azzurri convocati

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e attesa per ildi, in programma al Parco del Foro Italico dal 9 all’11 giugno. Occhi puntati sui migliori 32 atleti del ranking di ogni categoria olimpica, alla ricerca di quei punti decisivi per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sono 13 gli atletidal direttore tecnico Claudio Nolano. A partire da Simone Alessio, fresco campione del mondo ai mondiali di Baku. Assente invece il campione olimpico Vito Dell’Aquila a causa di un infortunio alla mano subito durante il campionato mondiale della scorsa settimana. Tra le donne attesa per vedere all’opera Maristella Smiraglia che lo scorso anno conquistò una storica medaglia di bronzo. Possibile protagonista anche Giada Al Halwani, fresca di una ...

Così Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana, durante la presentazione della IV Edizione del WorldGrand Prix 2023 che si terrà adal 9 all'11 giugno. "Volevamo ...Dal 9 all'11 giugno il Foro Italico diospiterà la quarta edizione delGrand Prix di, una delle quattro tappe più importanti al mondo di qualificazione olimpica. Le gare si terranno nello stadio 'Nicola Pietrangeli' , per un evento aperto al pubblico ......

Domani il World Taekwondo Grand Prix prende il via con la cerimonia d’apertura nello scenario unico di Piazza di Spagna. Come di consueto ad aprire la kermesse sarà l'esibizione del Demo Team, la spet ...Promosso da Sport e Salute e realizzato dalla FITA in collaborazione con gli esperti della facoltà di Scienze Motorie dell’Università Magna Grecia ...