Taekwondo | Grand Prix Roma 2023 | il primo test verso i Mondiali | l’inizio della volata verso Parigi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ormai ci siamo.deldi– torneo di classificazione G6 – è sempre più vicino e per ilinternazionale, dopo idi Baku di qualche giorno fa, c’è subito l’occasione di un altro importantissimo momento di verifica. All’internoprestigiosa cornice dello stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico, i migliori 32 interpreti di ogni singola delle otto categorie olimpiche, quattro al maschile e quattro al femminile, si sfideranno per andare a caccia di una vittoria prestigiosa e soprattutto per accumulare nuovi punti preziosi in ottica “Cinque Cerchi”. Da2024: un’ideale viaggio di un annola gloria, ...

Grande attesa per il RomaPrix di, in programma al Parco del Foro Italico dal 9 all'11 giugno 2023. Occhi puntati sui migliori 32 atleti del ranking di ogni categoria olimpica, alla ricerca di quei punti ...Così Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana, durante la presentazione della IV Edizione del WorldPrix 2023 che si terrà a Roma dal 9 all'11 giugno. "Volevamo ...Dal 9 all'11 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà la quarta edizione del RomaPrix di, una delle quattro tappe più importanti al mondo di qualificazione olimpica. Le gare si terranno nello stadio 'Nicola Pietrangeli' , per un evento aperto al pubblico senza ...

Ormai ci siamo. L'inizio del Grand Prix di Roma 2023 - torneo di classificazione G6 - è sempre più vicino e per il taekwondo internazionale, dopo i Mondiali di Baku di qualche giorno fa, c'è subito l ...Domani il World Taekwondo Grand Prix prende il via con la cerimonia d’apertura nello scenario unico di Piazza di Spagna. Come di consueto ad aprire la kermesse sarà l'esibizione del Demo Team, la spet ...