Tabellone femminile Roland Garros 2023 | Swiatek e Sabalenka favorite | Trevisan guida la pattuglia azzurra

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È stato sorteggiato ilprincipale delper quel che concerne il singolare, con Igaed Arynache saranno le prime due teste di serie. Attenzione anche ad Elena Rybakina, numero 4 ed inserita nella parte alta del, così come a Martinache, testa di serie numero 26, è in rotta di collisione con Elina Svitolina e successivamente Caroline Garcia. Presenti anche Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani, finalista dell’edizione 2012. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMISEMIFINALI (1)o (6) Gauff vs (14) Haddad Maia Muchova vs ...

... Roland Garros: Djokovic - Alcaraz arriva troppo presto Per Novak forse sì Ilmaschile US Open 2022 IlUS Open 2022Nelspicca la sfida tra Iga Swiatek e Coco Gauff , che un anno fa Parigi si affrontarono nella finalissima. La polacca in questo momento sembra non avere punti deboli e dovrebbe ...Ilmaschile US Open 2022 IlUS Open 2022

Roland Garros (tabellone femminile), Rybakina dà forfait: "Non riesco a stare in campo per più di 10 minuti" Eurosport IT

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...FORLI’. Gran finale tra Enrico Rustignoli (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) e Fabio Pierotti (Forum Tennis Forlì) nel torneo nazionale di 4° categoria maschile ...