Swiatek - Haddad Maia | la polacca lascia solo le briciole | quote e pronostico

A guardare il palmarès delle due non ci sarebbe storia, ed effettivamente a vederle l'una contro l'altra sul Philippe - Chatrier nella semifinale di uno Slam c'è da sorprendersi:Maia, Golia contro Davide. Una tre volte vincitrice di Slam, nonché detentrice del titolo dell'Open di Francia, contro una tennista che con queste semifinali ha raggiunto il punto più ......la fredda campionessa Iga, ancora divisa fra un po' di ingenuità giovanile e la saggezza della campionessa affermata. Domani, sulla rossa terra di Parigi affronterà la brasilianaMaia, ...Vince 6 - 4 6 - 2 contro Cori Gauff ed è in semifinale contro BeatrizMaia! 15.29 - L'equilibrio si rompe ancora in favore di, che brekka e poi tiene il servizio. 5 - 2 a suo favore 15.

Swiatek, la legge della regina. In semifinale sfida con Haddad Maia La Gazzetta dello Sport

In campo i primi quarti di finale. Zverev batte Etcheverry on quattro set. Il tedesco sfiderà uno fra Rune e Ruud ...La n.1 non dà scampo a Coco Gauff. In semifinale domani affronta la brasiliana che ha battuto Jabeur. L'altra semifinale è Muchova-Sabalenka che apre alle 15 ...