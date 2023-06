Supplenze temporanee | proroga contratto per scrutini ed esami Cosa succede in caso di docente in maternità? QUESITI

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Con l'avvicinarsi del termine delle lezioni numerosi docenti, titolari di contratti di supplenza breve e temporanea, chiedono delucidazioni in merito all'eventualedel loro, così come i titolari, che rientrano a disposizione, pongonoin merito ai compiti da svolgere. Rispondiamo a treposti in redazione. L'articoloperedindiin

... 30 giugno, e che abbiano prestato servizio durante l'anno con. Cambia la ricostruzione di carriera, si valuterà tutto il servizio effettivo pre ruolo: le novità del Decreto ...... il termine ultimo del contratto per una supplenza temporanea è l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (come prevede anche il DM 131/07): c) per ledi ...... il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura difino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato ...

Carta docente a molti precari, ma non a tutti, le novità del decreto salva-infrazioni Tecnica della Scuola

nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo ...Alcune voci stipendiali come la Retribuzione Professionale Docenti (Rpd) per i docenti e il Compenso Individuale Accessorio (Cia) per il personale ATA sono state finora precluse ai precari. La situazi ...