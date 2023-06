Superbonus | EnelX e le altre piattaforme pronte a ritirare crediti bloccati | quali sono

Qualche minimo spiraglio per la cessione dei crediti da, Intesa San Paolo e Sparkasse già riacquistano, mentre Credit Agricole, UniCredit e Poste Italiane stanno ultimando le procedure per riavviare il procedimento. Tra le banche che ..., cosa stanno facendo le banche. Attualmente,sta lavorando in collaborazione con alcune istituzioni bancarie per affrontare la situazione dei crediti del. Tuttavia, non ...Piattaforme di credito bancarie per il. Quindi, solo tre istituti -, Intesa San Paolo e Sparkasse - hanno ripreso ad acquistare crediti , mentre Credit Agricole, Unicredit e Poste ...

Superbonus e crediti incagliati: EnelX e le altre piattaforme pronte a ritirarli Corriere della Sera

La sottosegretaria all’Economia Sandra Savino ha detto che Enelx sarà pronta a settembre, mentre sono già operative 4 piattaforme private che acquistano dalle imprese. Si starebbero preparando a rient ...Sarà pronta a settembre la piattaforma Enel X destinata a rimettere in modo il mercato della cessione del credito del superbonus e degli altri bonus fiscali ormai bloccato da mesi.