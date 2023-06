(Di mercoledì 7 giugno 2023) Baruffa a destra in commissione Giustizia,glidel ministro della Giustizia. Lache si spacca, il Guardasigilli che sbuffa, tutto a distanza di una manciata di rampe di scale. In Transatlantico Carlosi presenta alle 3 del pomeriggio. Il fattaccio, al quarto piano di Montecitorio, s'è appena consumato. "Lo so, lo so", sibila il ministro. Sa, cioè, che in commissione Giustizia Forza Italia ha proposto di votare un disegno di legge che abroga l'd'. Una fuga in avanti, lamentano a Via Arenula, dove spiegano che "sul tema si sta preparando un provvedimento più organico". Solo che i deputati azzurri, guidati da Pietro Pittalis, difendono la loro iniziativa in nome dell'autonomia parlamentare. "Anche perché - fanno notare - ...

Sull'abuso d'ufficio la maggioranza va in tilt sotto gli occhi di Nordio Il Foglio

In commissione Giustizia, Forza Italia propone l'abrogazione del reato. Un messaggio ostile al Guardasigilli, che ordina di fermare i lavori