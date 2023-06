Subito in sala operatoria Papa Francesco ricoverato al Gemelli

(Di mercoledì 7 giugno 2023)si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico al Policlinico«di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi». Lo comunica il direttore dellaStampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che l'operazione verrà effettuata mercoledì 7 giugno nel nosocomio romano, dovesi è recatodopo aver presieduto l'udienza generale in Piazza San Pietro. «L'operazione - si legge nella nota - concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale». ...

, indal 7 giugno con Eagle Pictures , sposta l'azione pochi anni dopo, nel 1994, e ripropone ... La premessa hain tasca il MacGuffin che spinge l'azione in cerca di una chiave legata al ......gli associati nell'Assemblea annuale in programma venerdì 9 giugno 2023 alle ore 20.15 nella... Conclude così Misirocchi specificando, come già fatto sin dadopo la prima alluvione del 3 ...... c'erano ' 450 tonnellate di olio idraulico nellamacchine '. ' E 150 tonnellate sono già nel ... L'avanzata ucraina nel sud Donetsk è stata interrotta, dopo che le truppe hanno'pesanti ...

Travolto da un'auto, addio a Valerio il bambino d'oro ilmattino.it

Papa Francesco sarebbe stato nuovamente ricoverato al Gemelli, dove nelle prossime ore dovrà subire un intervento all'intestino.Debutta negli Stati Uniti a fine luglio, in sala e on demand, questo thriller psicologico in cui il nostro amato e sempre più folle Nic Cage interpreta il ruolo del diavolo. Con tanto di capelli rossi ...