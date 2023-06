Su che canale vedere Italia-Corea del Sud U20 in chiaro? Orario | programma | streaming | è cambiato il palinsesto!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’affronterà ladel Sud nella semifinale dei Mondiali Under 20 di calcio. La nostra Nazionale, reduce dalle spettacolari vittorie contro Inghilterra e Colombia, incrocerà i rognosi asiatici, che sono riusciti ad avere la meglio su Francia e Nigeria. Si preannuncia una partita estremamente complicata per gli azzurri, desiderosi di qualificarsi per la prima volta all’atto conclusivo della rassegna iridata di categoria dopo il terzo posto del 2019 e la quarta piazza del 2021. I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio allo Stadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina). In palio la qualificazione alla Finale da disputare contro la vincente del confronto tra Uruguay e Israele. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno (ore 23.00ne, le ore 18.00 locali). La nostra ...