Stromboli | l' emblema di un' Italia dissestata Una normale pioggerellina diventa un' alluvione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Qui. La pioggerella di ieri si è trasformata questa mattina alle 7 in un vero e proprio diluvio. Cielo basso, nuvole sulla montagna, mare grigio e piatto. Poi mano a mano, ecco il rumore cupo e assordante, caratteristico dell'acqua che, precipitando dai fianchi del vulcano, ha trasformato in pochi minuti gli otto torrenti dell'isola in fiumi impetuosi trasportando verso il mare enormi massi, terra e fango.