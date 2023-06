Stretta sulla movida | ad Anzio locali chiusi alle 2 di notte Tutti i divieti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 giugno 2023)– Una: il Comune diha emanato l’ordinanza “Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. “” per aumentare la sicurezza sul territorio. Secondo tale ordinanza, “su tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30/09/2023 é fatto ordine di: 1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di: –gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini); – attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); – associazioni e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, ...