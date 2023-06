Strage di pesci dopo l’esplosione della diga ucraina video | si parla di “bomba” ambientale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) I livelli dell’acqua continuano a salireNova Kakhovka e dovrebbero aumentare di un altro metro entro domani. È questa la previsione fatta dalle autorità ucraine, secondo cui nella città di Kherson il livello dell’acqua è già salito di oltre 2 metri, provocando l’allagamento di numerosi edifici. Nel frattempo, sulla sponda del fiume occupata dai russi potrebbero essere ben 40mila le persone colpite dalle inondazioni, come afferma Vladimir Saldo, capo dell’amministrazione di Kherson nominato da Mosca. “Secondo le previsioni preliminari, tra le 22mila e le 40mila persone sono a rischio”, ha sottolineato Saldo. A Nova Kakhovka, sempre nell’area occupata dai russi, circa 100 persone sono rimaste intrappolate a causa degli allagamenti e devono essere salvate, secondo quanto riferito dal ...

