Sportmediaset | “Osimhen via per 120 milioni Al suo posto Beto”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il successo del Napoli in tutte le competizioni ha portato sugli occhi di tutti i talenti che vestono azzurro. Oltre Kim e Simeone, anche Victorè diventato interesse dei maggiori club europei. De Laurentiis vuole capire chi sarà la punta di diamante dell’attacco napoletano, per questo inizieranno i dialoghi con il giocatore e il suo agente. Le voci di mercato sono tante, ma il prezzo del giocatore nigeriano sembra essere fissato: “Il numero uno azzurro valutaalmeno 120e non sembra affatto intenzionato ad ascoltare offerte inferiori. Una posizione chiarissima lato società. Che però dovrà fare necessariamente anche un po’ i conti con la volontà del calciatore e con il pressing di alcuni top club. Dopo le prestazioni super col Napoli, del resto, il nigeriano è finito nel mirino di diverse squadre importanti in ...

... ecco il tabellino e le pagelle dei colleghi di: Monza (3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio ...5), Lobotka 6 (35' st Simeone sv), Zielinski 6; Elmas 5 (17' st Politano 5,5),5,5, Zerbin 5 ...... Juan Jesus e Mario Rui in difesa; Ndombele, Lobotka e Zielinski in mediana; Lozano,e ... In streaming sarà disponibile anche su, Mediaset Infinity e su SKY Go . L'Inter va in ...L'ex attaccante argentino del Napoli , Roberto Sosa, ai microfoni di, ha commentato la clamorosa sconfitta in campionato del Napol i contro il Milan . Le ...chiusura un parere tra...

Le perle di Osimhen | Video Sport Mediaset

La redazione di Mediaset ha fatto il punto sul mercato del Napoli soffermandosi sulla possibile cessione di Victor Osimhen già in estate.La Serie A si avvia verso la conclusione, ma le squadre sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tra queste, c'è il Napoli che dovrà resistere all'assalto dei top club per i gioielli azzur ...