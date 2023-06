Sport | presentato rapporto Censis sul contributo delle donne sportive alla crescita dei territori

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - Gli italiani che fanno, in modo saltuario o continuativo, sono quasi 20 milioni: di questi, oltre 8 milioni e mezzo sonoe rappresentano il 43,3% del totale degliivi. Considerando che lesono il 51,1% della popolazione, è evidente che persiste un divario di genere nello, che però si è andato progressivamente assottigliando negli ultimi anni in cui sono cresciute soprattutto le atlete agoniste. Si tratta di uno dei dati principali che emergono daldeldal titolo “, lavoro ein Italia. Per ladeie del Paese”. Lo studio è stato discusso al Salone d'Onore del Coni in occasione della presentazione del ...