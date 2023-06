Sport | Cozzoli | ' veicolo di valori fondamentali | Bebe Vio straordinaria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "L'entusiasmo, la creatività, l'energia e la gioia cheVio trasmette sono contagiose. Soprattutto la forza che dimostra nel superare le difficoltà. Èe Salute è felicissima di 'abbracciare' e sostenere le iniziative e i progetti che costruiscano il diritto alloper tutti". A parlare è il presidente die Salute Vito, in Campidoglio per la presentazione dei Wembrace Games 2023. "Ogni volta che loconcede un'altra chance alle persone disabili è come vincere una medaglia d'oro. Lodistraordinari e. Pere Salute l'impegno verso gli atleti paralimpici è una priorità e i ...