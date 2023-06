Spider-Man 4 | Tom Holland tornerà | ma solo a una difficile condizione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tomsi è reso disponibile a fare ritorno nel ruolo di Peter Parker in-Man 4, ma la sua presenza non è ancora certa vista laposta dall'attore inglese. Tomnel ruolo di Peter Parker nell'universo cinematografico Marvel per-Man 4, maa unamolto. Dopo l'enorme successo di-Man: No Way Home, l'attore inglese ci avrebbe ripensato all'ipotesi di appendere al chiodo il costume dell'Uomo Ragno, ma c'è unache dovrà verificarsi per rivederlo in azione. In un'intervista con Yahoo Entertainment il giovane attore, ormai veterano dell'MCU, ha anticipato il suo possibile ritorno in-Man 4 dichiarando: ...