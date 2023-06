Spalletti elogia i tifosi del Napoli | parole da brividi del tecnico

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il rapporto tra Lucianoe ilsta per terminare, ma l’allenatore toscano continua a non nascondere il suo amore per la città e i. Dopo un post Instagram pubblicato nei giorni scorsi in cui ringraziava città econ un bellissimo “Vi voglio bene assaje!”, oggi ilazzurro ha voluto bissare con un altro messaggio. Lucianohead coach of SSClifts the trophy as he celebrates with teammates the victory of the italian championship Serie A at Diego Armando Maradona stadium in Naples Italy, June 4th, 2023. insidefotoha pubblicato tre foto iconiche del 4 giugno: le due coreografie di Curva A e Curva B e un’immagine dall’alto di Piazza del Plebiscito invasa dipartenopei. ...