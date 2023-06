Spagna | trovato cadavere murato | forse è italo albanese scomparsa nel 2014

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il corpo rinvenuto nell'appartamento dove Sibora Gagani viveva con il fidanzato, ora in carcere per un altro femminicidio La polizia spagnola ha, in un sacco della spazzaturain un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovaneinnel. Il ritrovamento, riporta il giornale l’Opinion de Malaga, è avvenuto tra due tramezzi dell’appartamento di Torremolinos dove la 22enne viveva con il fidanzato, identificato dalla stampa spagnola come Marco R., che recentemente è stato arrestato per aver pugnalato a morte un’altra compagna, Paula di 28 anni. E’ stato lo stesso uomo, riportano ancora i media spagnoli, a confessare, dopo aver visto in un commissariato la foto di Gagani con la ...

