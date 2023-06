Spagna | trovato cadavere a Torremolinos | potrebbe essere Sibora Gagani | scomparsa nel 2014

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La polizia spagnola ha, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna chequello di, la giovane italo-albaneseinnel. Il ritrovamento, riporta il giornale l'Opinion de Malaga, è avvenuto tra due tramezzi dell'appartamento didove la 22enne viveva con il fidanzato, identificato dalla stampa spagnola come Marco R., che recentemente è stato arrestato per aver pugnalato a morte un'altra compagna, Paula di 28 anni.

La polizia spagnola ha, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovane italo - albanese scomparsa innel 2014. Il ...

