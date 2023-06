Spaccio di droga nel Salernitano | 34enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio del 4 giugno, a Roccapiemonte (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, unresidente nell’Argo Nocerino Sarnese, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I militari, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo de11’indagato trovandolo in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 380 grammi di hashish, di 180 grammi di marijuana e 9 grammi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente e tre bilancini di precisione. All’indagato, giudicato con il rito direttissimo, è stata applicata dal Tribunale ...