Sostenibilità | Giglio Europ Assistance | Tema che riguarda tutta l' azienda

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Laè un argomento chel': tutti noi siamo coinvolti in questo progetto come individui e come dipendenti. E' importante portare a bordo le persone e far vedere che ...

"Laè un argomento che riguarda tutta l'azienda: tutti noi siamo coinvolti in questo ... Così Chiara, Head of Brand, Communication and Social Responsibility Europ Assistance Italia, ...Nella sede di via dela Bregazzana, hanno affrontato sul campo il tema dell'alimentazione ... che proporranno ai compagni esperienze dove ecologia esaranno le parole chiave. IL ...Un festival che parla non solo di assenza di confini, ma pure diambientale: tutti i ... Salvatore Sodano (Local Venezia), Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo e Stefano Terigi (), ...