Sostenibilità | Colle Cap | Condividere approccio di responsabilità collettiva

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - “Come può la comunicazione ambientale cambiare o promuovere atteggiamenti e comportamenti sostenibili? La comunicazione di un impegno condiviso, di un piano possibile, di una solidarietà tra pari è la chiave, secondo me, per una comunicazione efficace. Se condividiamo buone pratiche e ingaggiamo i cittadini in uncollaborativo, dando loro una roadmap, si possono ottenere risultati. Io credo che le aziende abbiano in questo una grande: quella diquestodittiva". Così Matteo, Head of External Relations and Csr di Cap Holding, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma "Il servizio idrico integrato è uno dei maggiori consumatori ...

... Paola Sovali (mobility manager scolastico del Comune didi Val d'Elsa), Luigi Spagnolo (...Tabusi (geografo e delegato del rettore dell'Università per Stranieri di Siena per la), ...... la prima ai Becchi Rossi, con partenza da borgata Murenz alle 9 e la seconda ai Laghi di Roburent con partenza alle ore 9 daldella Maddalena. L'8 luglio due importanti eventi a Pontebernardo: ...... possano essere messi in atto accorgimenti per una maggiore, come ad esempio l'...del Nivolet (TO) 22/07 - COOKING CLASS DI MONTAGNA - Locana, Piantonetto (TO) 22/07 " 23/07 - FESTA ...