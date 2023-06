Sonia Bruganelli smentisce un rumors sulla separazione da Bonolis | la replica FOTO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023), l’intervista a pagamentoda? L’ex opinionista del GFVip. Le sue parole sui socialnelle ultime ore è apparsa la notizia dellada Paolo. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip e il noto conduttore di Mediaset in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair hanno rivelato il motivo e inediti retroscena del loro inaspettato divorzio.con la sua azienda SDL.TV continua a lavorare senza sosta ai casting dei nuovi programmi e progetti televisivi. Anche Paolo in attesa dell’inizio di Ciao Darwin prosegue la sua brillante carriera. Leggi anche –> Nikita Pelizon e Matteo Diamante insieme in Puglia: svelano il ...