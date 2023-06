... quando si potrebbe desiderare un ulteriore sostegno. In secondo luogo, le minacce ibride ... In un recente, circa la metà dei cittadini slovacchi non capisce chi sia l'aggressore e ...Per ora, undell'Eurobarometro vede 2 interpellati su 3 dirsi pronti a votare. Avvocata ...sarà continuare a dare il proprio sostegno al sistema dello 'Spitzenkanditat' (ogni partito..."Secondo ilAstat dell'ottobre 2022 - prosegue la nota - una grande maggioranza di ... Per il movimento si tratta del passo decisivo verso un rinnovamento del sistemanel senso di una ...

Sondaggio politico: FdI cresce, Pd giù di un punto Adnkronos

Il nuovo rapporto dell'European Council on Foreign Relations (Ecfr): da un terzo a due terzi rispetto al 2021 la percentuale che identifica Mosca come ...Dopo una campagna elettorale dai toni populisti, domenica 11 giugno i cittadini montenegrini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento. E' la terza votazione di seguito in soli nove mesi. Il ...