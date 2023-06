Softball | Serie A1 2023 | Bollate vince di misura la serie contro Caronno e vola in classifica

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Procede a passo spedito il cammino dinellaA1di. La squadra lombarda ha infatti vinto lanel turno infrasettimale del Campionato, regolando le avversarie per 4-3 in gara-1 e per 2-1 in gara-2, posizionandosi al secondo posto dellaalle spalle di Saronno. Nel caso della prima disputa, svoltasi ieri, l‘MFK si è resa autrice di una bella rimonta: dopo tre inning terminati con un nulla di fattoera passata avanti nella quarta ripresa. Tuttavia nel penultimo atto è venuta fuori tutta la tecnica di, abile a registrare i quattro punti necessari per la vittoria. Un copione per certi versi simili a gara-2, dove i due ...