Sociale Roma – La Lega | “Ok gli aiuti per Colli Aniene | ma le famiglie sgomberate di Setteville ignorate da Gualtieri”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “È notizia di queste ore che il sindaco diRobertometterà a disposizione delle camere di hotel a tutti i cittadini coinvolti nell’incendio delle palazzine diche ne faranno richiesta. Riteniamo questo un ottimo segno di vicinanza e aiuto da parte dell’Amministrazione capitolina. Ma perché il sindaconon ha lo stesso trattamento per le ottodi via Todini, aper un incendio al box di una palazzina di proprietà diCapitale il 3 dicembre scorso? Cittadini che continuano a chiedere aiuto e interventi per tornare a casa ma restano sistematicamente ignorati?” La domanda è posta dal capogruppo dellaCapitolina Fabrizio Santori e da Fabrizio ...