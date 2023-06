So che Putin ombre sulla missione di pace Vaticano-Mosca-Kiev | cosa succede

...i diritti civili di cittadine e cittadini LGBT+non vedranno, per ora, nessun passo avanti nel raggiungimento della piena cittadinanza. Cosa fare La destra deve smettere di scimmiottaree ...La Corte si è aggiornata martedì dopol'Ucraina ha concluso la sua presentazione. La Russia ... Il Presidente russo Vladimirè anche oggetto di un mandato di arresto da parte della Corte ...Vedremo se sarà smentito ma al momento da Mosca i segnali sono negativi. "Sonon vuole incontrare né il cardinal Zuppi, né papa Francesco": lo ha detto l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ospite di `Start´ a Sky Tg24. "I nostri sono approcci ...

Il falso video di Putin apparso sulla tv di stato russa WIRED Italia

Vedremo se sarà smentito ma al momento da Mosca i segnali sono negativi. «So che Putin non vuole incontrare né il cardinal Zuppi, né papa Francesco»: lo ha detto l’ambasciatore ucraino presso la Santa ...Mosca e Kiev si rimpallano le responsabilità. Per Zelensky la Russia ha la "responsabilità penale". Come stanno le cose, per quel che se ne sa oggi ...