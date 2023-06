Smettiamo di evocare la deriva ungherese e impegniamoci a non sprecare il Pnrr

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Pubblichiamo l’intervento del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, e del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. La discussione politica di questi giorni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza () distoglie l’attenzione dal cuore vero del problema, che sono i ritardi accumulati nella gestione del, i sovra-costi ancora non pienamente coperti nelle opere che i Comuni stanno mettendo a gara, l’assenza di informazioni su nuovi bandi e diversi altri aspetti importanti. In questo momento il tema non è la, bensì non gettare alle ortiche un’opportunità unica per il Paese. Anche perché, come hanno spiegato i professori Cassese e Mirabelli, e come ha ulteriormente sostenuto Luciano Violante, il controllo concomitante della Corte dei Conti sul...