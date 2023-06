Sky sospende Bobbi e Valsecchi dopo l’infelice siparietto in diretta Ecco cosa è successo – Video

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e Masolin - Sky Sport Il fattaccio avvenuto domenica insubitola fine del Gran Premio di Spagna di Formula 1 è costato la sospensione a Matteoe Davide, volti e voci di Sky Sport. I due si sono resi protagonisti di un infelice scambio di battute che ha subito scatenato reazioni tra il pubblico, che si è riversato sui social accusandoli di sessismo.. Davide, che in ogni gara affianca “su pista” Federica Masolin per la rubrica social e le ultime notizie sul GP, viene così stuzzicato da Matteo, in collegamento dalla Sky Sport Tech Room dove si dedica alle analisi tecniche, ma in questa occasione è andato ...

Le scuse di Bobbi e Valsecchi non bastano,liI due ex piloti, usando sempre una metafora automobilistica, sono andati decisamente 'lunghi' e hanno calcolato malissimo gli effetti delle ...

Il sessismo e i doppi sensi volgari in diretta dei due commentatori di Sky per la Formula Uno. La pay tv li sospende per un Gran Premio Repubblica TV

Le scuse Dopo quanto accaduto non potevano che arrivare le scuse dei due commentatori di Sky: “Mi dispiace, tanto - ha detto Davide Valsecchi - Domenica, nel dopo gara sono caduto in uno scambio di ...Matteo Bobbi e Davide Valsecchi sono stati sospesi da Sky (per il prossimo Gp) a causa di una serie di battute sessiste rivolte a una ragazza finita casualmente nell’inquadratura. È accaduto durante l ...