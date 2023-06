Siparietto tv goliardico | bufera su Bobbi e Valsecchi | Sky li sospende per “battuta sessista”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu — Sospesi da Sky per unain diretta sull’avvenenza di una ragazza: è capitato ai commentatori Matteoe Davide, che rimarranno in panchina per l’appuntamento canadese del Gran premio in seguito al loro esordio, giudicato un po’ troppo, del dopo gara di Barcellona.“in punizione” per unagoliardica A nulla sono servite le scuse dei due a mezzo social e le rassicurazioni l’ordinanza per cui «rispettiamo le donne e non siamo sessisti»: la dirigenza Sky ha ritenuto di dover impartire la lezioncina morale per un atteggiamento — sicuramente evitabile, poco consono e maturo — esploso a caso mediatico per avere urtato la sensibilità di chi, probabilmente, di complimenti per strada se ne prende pochi. ...