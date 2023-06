Simone Inzaghi e Lautaro | occhio a questa statistica | perché Guardiola trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sia il Manchester City sia l'Inter sanno come si vincono le finali. La differenza più grande è che la squadra disa come se ne perde una di Champions: ben 12 giocatori della rosa attuale erano presenti per l'ultimo atto dell'edizione 2020/21 contro il Chelsea (0-1). Per tutti i nerazzurri è una prima volta. Prima di quest'anno, Onana e Dzeko ("Non ho ancora deciso se lui o Lukaku dall'inizio", ammette mister) erano arrivati al massimo in semifinale con l'Ajax e la Roma; Gosens, Darmian, Lukaku, Mkhitaryan e Correa si erano fermati ai quarti; gli altri, compreso "il re di Coppa", agli ottavi. Le eccezioni nel gruppo di lavoro sono Marotta, che ne ha vissute due con la Juventus, e Ausilio, presente nel 2010 in qualità di direttore del settore giovanile. L'ultimo club a giocare una finale di Champions nelle ...