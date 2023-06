Simeone ha detto sì alla Lazio | il Napoli vuole 20 milioni Il Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ladi Sarri cerca una prima punta per affiancare/sostituire Immobile. La prima scelta è Milik, la seconda è il Cholito. Scrive Il: Il piano b invece è, che già ha dato il via libera per il trasferimento. Il Cholito in questa stagione ha dimostrato di essere una riserva adatta a ogni palcoscenico. Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha lasciato il segno in tutte le competizioni con 9 centri, 6 dei quali da subentrato. Un usato sicuro, per questo ildopo che lo riscatterà dal Verona con altri 12(più i 3,5 del prestito) lo lascerà partire solo per una cifra vicina ai 20. È questo il budget previsto dper rinforzare il centro del tridente di Sarri, che intanto è rimasto stregato da Marcos ...