Serve impegno di tutti per mantenere il multilateralismo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Monte Porzio Catone, 07 giu -aggiunge nel suo intervento al convegno di Villa Mondragone che "il multilateralismo non puo' essere preservato dalla buona volonta' di una sola parte. Non si possono ignorare le difficolta' ...La "legittimadegli interessi nazionali non dovrebbe sfociare nel protezionismo indiscriminato" visti anche ... Lo afferma il dg della Banca d'Italia Luigi Federicointervenendo al ..."La legittimadegli interessi nazionali non deve trasformarsi in un protezionismo indiscriminato" osserva il Direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico. "Vanno cercati i ...

Signorini, difesa degli interessi non sfoci in protezionismo - Economia Agenzia ANSA

La "legittima difesa degli interessi nazionali non dovrebbe sfociare nel protezionismo indiscriminato" visti anche i "grandi vantaggi di un mondo aperto e i pericoli di una frammentazione economica e ...Mentre cresce la polemica per le direzioni quasi tutte al maschile dei Tg Rai, il ritorno di Miss Italia sulle reti di Stato è una buona notizia. Ma per Ottavio Cappellani “il ritorno di Miss Italia i ...