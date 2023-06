Sicurezza stradale | arriva la stretta | alcolock per chi ha guidato in stato di ebbrezza | casco e targa per i monopattini

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Salvini alla Camera: presto un disegno di legge con la. Chi ècondannato per guida indinon potrà accendere l’auto con un tasso alcolemico superiore a zero

... ieri sera, intorno alle 20, con l'ordinanza 52 hanno disposto la riapertura della norma... vista la relazione tecnica del geologo incaricato, il dottor Fabio Meloni, hanno messo in...... a seguito della caduta dell'albero sulla via Malcangi, è emersa una forte esigenza di, ...piante diventate pericolose sia per l'incolumità dei cittadini che per la circolazione...I militari hanno effettuato dei controlli nel corso dei controlli per la: viste le irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno provveduto al sequestro amministrativo del veicolo, ...

Comitato contro il progetto della Provincia: "Alto impatto ambientale, si proceda in modo più partecipato". Domani incontro con le istituzioni ...Le dighe e le centrali sono state progettate e costruite tenendo conto della loro massima sicurezza con il pieno invaso d’acqua e calcolando la produzione idroelettrica annuale che si poteva ottenere.