(Di mercoledì 7 giugno 2023) È statoil corpo di, una giovane diche dal 2014, da quando aveva 22 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce. Di lei nessuno sapeva più nulla: la, tre anni prima, si era trasferita con il compagno a Torremolinos, in Andalusia. Lei voleva sposarsi, era pronta a fare quel passo, poi era sparita nel nulla: il profilo Facebook era stato cancellato, il numero di telefono risultava inesistente.nessuno sapeva nulla, fino a quando il 14 luglio del 2014 il compagno, Marco Gaio R, un falegname di 45 anni originario di, aveva deciso di chiamare la mamma di, le aveva raccontato di un litigio e le aveva detto che la figlia era ...

All'interno di una casa di Torremolinos, vicino Malaga, è stato infatti ritrovato il corpo di una ragazza, con tutta probabilità quello di. A rivelarlo è l'Ansa, che spiega come il ...Kseva, la sorella di, la ragazza albanese ma per anni residente a Nettuno, scomparsa nella ...La mamma di, Betta Shiahini, questa mattina, in una conferenza stampa convocata ad Anzio con il figlio, alla tv spagnola e alla ...

Sibora Gagani, trovato il cadavere della ragazza di Nettuno scomparsa: era sepolta in un’intercapedine Il Corriere della Città

Ci sono volute quattro visite e intensi controlli nell'appartamento, un attico situato in via García de la Serna, quartiere Calvario ...Nella giornata di ieri è stato ritrovato un cadavere in Spagna: potrebbe essere quello di Sibora Gagani, partita da Nettuno con Marco Gaio Romeo, che ...