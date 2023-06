Sibora Gagani | svolta nel caso della ragazza scomparsa in Spagna | ' Trovato un cadavere murato in casa | forse è il suo'

Il corpo rinvenuto nell'appartamento doveviveva con il fidanzato, ora in carcere per un altro femminicidio La polizia spagnola ha trovato, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe ...Una storia dai contorni horror quella che ci porta a Torremolinos , località balneare della Spagna , dove nel 2014 scomparve, giovane italoalbanese di 22 anni, originaria di Nettuno, litorale di Roma . Ieri il cadavere della 22enne sarebbe stato rinvenuto, nascosto in un'intercapedine di legno, murato in un ...La macabra scoperta è stata fatta dalla polizia a Torremolinos, vicino a Malaga , dove l'italiano Marco Gaio Romeo, 45 anni, viveva con la compagna italo - albanese,, scomparsa ...

Il mistero di Sibora Gagani: "Il suo corpo trovato murato in un appartamento" RomaToday

(Adnkronos) - La polizia spagnola ha trovato, in un sacco della spazzatura murato in un tramezzo, il corpo di una donna che potrebbe essere quello di Sibora Gagani, la giovane italo-albanese scomparsa ...