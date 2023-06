Sibora Gagani | potrebbe essere suo il corpo trovato in un muro | era scomparsa nel 2014

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A nove anni dalla suastatoildi. Nell’appartamento in cui la 22enne italo-albanese viveva con il suo compagno è stato infattiun cadavere murato in un tramezzo. Il ritrovamento è avvenuto a Torremolinos, in Spagna, dove la ragazza si era trasferita con il suo fidanzato, Marco Romeo. L’uomo, già fortemente sospettato della sparizione di, si trova in carcere per l’uccisione di un’altra sua fidanzata, la 28enne Paula. Sarebbero state proprio alcune parole dette da Romeo a consentire alla polizia spagnola di ritrovare il. Dopo il suo arresto lo scorso 17 maggio per l’omicidio della donna, trovata morta con diverse ferite d’arma da taglio, l’uomo ...

A nove anni dalla sua scomparsa, potrebbe essere stato trovato il corpo di Sibora Gagani. Nell'appartamento in cui la 22enne italo-albanese viveva con il suo compagno è stato infatti trovato un ...