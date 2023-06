Sibora Gagani | corpo trovato murato in un appartamento in Spagna | forse è della ragazza scomparsa nel 2014 Il fidanzato confessa | «L' ho uccisa io»

Dopo nove anni potrebbe esserci una svolta nel caso della scomparsa di. La polizia nazionale spagnola ha infatti trovato il corpo di una donna nel muro di un appartamento a Torremolinos , in provincia di Malaga, che potrebbe essere della giovane italo - ...La certezza arriverà solo con il Dna, ma i media spagnoli hanno pochi dubbi: i resti trovati nel muro di una casa di Torremolinos, in Spagna, sarebbero della ragazza italo - albanese di cui non si ...Un cadavere ritrovato in un'intercapedine di legno. Potrebbe essere quello di, la ragazza italo albanese scomparsa nel 2014, il corpo ritrovato a Torremolinos, in Spagna, nella casa in cui la ragazza aveva vissuto con il suo ex compagno, Marco Gaio Romeo 45enne ...

Il mistero di Sibora Gagani: "Il suo corpo trovato murato in un appartamento" RomaToday

Ma nella serata di martedì le sue parole hanno trovato una tragica conferma: il corpo di una donna è stato trovato in una cassa di legno murata in un muro dell'appartamento dove nel 2011 e fino al ...In Spagna nuova svolta nelle indagini sul caso di Marco Gaio Romeo, 45enne italiano arrestato per l'omicidio della compagna: la polizia ha infatti ritrovato il corpo di una donna nel muro di un appart ...