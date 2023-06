Si tuffa in mare prima del lavoro | poi l’orrore davanti al padre e ai bagnanti Gabriele aveva solo 26 anni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tragedia nella spiaggia di Villasimius, in Sardegna.Loi, cagliaritano residente nel paese di Maracalagonis è morto annegato nella spiaggia di Is Traias. Come riporta il quotidiano online Casteddu Online, secondo unaricostruzione, il giovane è mortoal, che si trovava insieme a luidel turno di. Nato nel 1997,Loi era aiuto cuoco nel resort Timi Ama, dove lavorava anche il. La notizia della tragedia inè arrivata subito nel paese in cui il ragazzo risiedeva con la famiglia. “Da madre e da donna – ha scritto la sindaca Francesca Fadda sul suo profilo Facebook – trovo sia impossibile trovare le parole in casi come questi”. Leggi anche: “Una roba allucinante”. Si ferisce ...

Siina Villasimius , ma resta bloccato con la gamba negli scogli e muore affogato. La vittima è Gabriele Loi , un ragazzo di 26 anni originario Maracalagonis ( Cagliari ). Il dramma si è ...Il tuffo e il malore fatale, Marco Nastasi muore inin Brasile: lascia moglie e figlio di 10 anni Dopo essersi tuffato in, ieri pomeriggio, sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra gli ...... dei dialoghi grotteschi che si leggono con il ghigno stampato in faccia, è ilin cui ci si ... Questo è effettivamente il modo in cui Griffi mette in atto la sua ricetta: si, investe e aggira ...

Un ragazzo di 26 anni è morto nei pressi di Villasimius, nel sud della Sardegna: è rimasto intrappolato tra gli scogli dopo essersi tuffato in mare.