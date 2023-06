Si tuffa in mare e rimane incastrato tra gli scogli | 26enne muore davanti al padre in una spiaggia della Sardegna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Aveva appena finito il suo turno giornaliero come aiuto cuoco in un residence di Villasimius, nota località turistica nel sud, e ne ha approfittato per fare un tuffo tra le onde. Ma quello che doveva essere un momento di relax si è tramutato in tragedia, visto che ilprotagonistavicenda è rimasto bloccato incon una gamba tra gli, dove alla fine è morto. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, tutto è accaduto martedì 6 giugno intorno alle 16, nelladi Is Traias: ad assistere alla tragedia anche ildi Gabriele Loi, questo il nome delche è deceduto in seguito all’incidente. I notiziari locali hanno infatti riferito che ...