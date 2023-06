Si chiede alle macchine di pensare per noi | cosa pericolosa anche sul piano delle relazioni umane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Nella ricerca scientifica oramai da anni è entrata la cosiddetta intelligenza artificiale (AI). La potenza di calcolo dei computer ora permette di elaborare grandi quantità di dati che fino a poco tempo fa non era pensabile di analizzare. Ad esempio noi li usiamo per analizzare i dati del microbioma intestinale in relazione con la dieta e gli effetti collateraliterapie oncologiche o le immagini diagnostiche per aiutare i medici nelle diagnosi tumorali. Usiamo tecniche che si chiamano machine learning (letteralmente “che imparano”), che rappresentano una branca dell’intelligenza artificiale che riguarda l’implementazione di algoritmi per fare previsioni in modo automatico. Pensiamo all’algoritmo di Google che si basa su un auto-aggiornamento che permette di incrementare le proprie informazioni ...