'I prodotti fabbricati da Almaz - Antey Corporation sono richiesti e mostrano un'elevata efficienza nell'area delle operazioni militari speciali', ha dichiaratoin visita a uno degli ...2023 - 06 - 06 18:55:33 Mosca: mondo condanni Kiev per atto criminale sulla diga La Russia... Lo ha detto il ministro della Difesa di Mosca, Serghei, accusando gli ucraini di avere anche ...L'Ucraina e i suoi alleati stanno pianificando un vertice dei leader globali senza la Russia per luglio, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alla formula di pace avanzata da Kiev. I funzionari ...

Shoigu chiede nuovi impianti per la produzione di sistemi di difesa aerea Globalist.it

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato all'appaltatore militare Almaz-Antey di accelerare i tempi necessari per avviare nuovi impianti per la produzione di sistemi di difesa aerea.Scambio di accuse Mosca-Kiev sul danneggiamento della diga di Nova Kakhovka. Agenzia ucraina Energoatom: danni alla diga mettono in pericolo la centrale di Zaporizhzhia, ma per ora la situazione è sot ...