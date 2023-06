SHEIN X vola a Parigi | “Endless Summer” è il fashion show più atteso di stagione

(Di mercoledì 7 giugno 2023)X presenta le collezioni dei 25 giovani designer che hanno partecipato allaX Challenge attraverso ile per l’occasione. I dettagli, l’e-tailer di moda e lifestyle, ospiterà una sfilata di moda nel cuore dil’8 giugno. Famosa per il suo stile e per la rilevanza nel settore moda, questa città è lo scenario perfetto per celebrare la fusione di creatività e innovazione che il progettoX incarna. L’evento vedrà la partecipazione di 25 designer di talento selezionati attraverso il programmaX, che presenteranno un totale di 78 look seguendo il tema “...

organizza una sfilata a Parigi per presentare la nuova collezione estiva: le polemiche non mancanoa Parigi per presentare la nuova collezione estiva: vero o non vero, la notizia è ...organizza una sfilata a Parigi per presentare la nuova collezione estiva: le polemiche non mancanoa Parigi per presentare la nuova collezione estiva: vero o non vero, la notizia è ...

SHEIN X vola a Parigi: “Endless Summer” è il fashion show più ... 361 Magazine

SHEIN, l’e-tailer di moda e lifestyle, ospiterà una sfilata di moda nel cuore di Parigi l’ 8 giugno. Famosa per il suo stile e per la rilevanza nel settore moda, questa città è lo scenario perfetto pe ...