Shannen Doherty rivela | La tac ha mostrato metastasi al cervello Il video

(Di mercoledì 7 giugno 2023)è tornata sui social per aggiornare i fan sul suo stato di salute. L'attrice 52enne, star di Beverly Hills e Streghe, aveva raccontato le tappe del percorso di guarigione di un cancro che l'aveva colpita nel 2015. Quando credeva fosse stato debellato, il tumore è ricomparso: oggi...

è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia . Poi, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del ...Il post Instagram diMaschera per la sul viso, un raggio che a intermittenza lo illumina e lacrime che le scendono dagli occhi. Sono queste le prime immagini del video che...'La mia paura è ovvia', scrivein un video in cui si sottopone alla radioterapia che ha pubblicato su Instagram. L'ex Brenda di Beverly Hills 90210 , 52 anni, lotta contro la malattia dall'agosto del 2015, quando le ...

Shannen Doherty svela di avere metastasi al cervello e mostra un video shock durante la radioterapia TGCOM

Shannen Doherty lotta contro il cancro dal 2014. L’attrice 52enne ha recentemente postato un video su Instagram, rivelatore di una metastasi al cervello. Nella clip – risalente al gennaio scorso – ...L'attrice pubblica un video in cui si sottopone a una terapia contro il tumore che l’ha colpita dal 2014. A Instagram ha affidato le parole di paura in questo momento ...