Shannen Doherty | l’attrice di Beverly Hills e Streghe rivela | le metastasi arrivate al cervello

'La mia paura è ovvia', scrivein un video in cui si sottopone alla radioterapia che ha pubblicato su Instagram. L'ex Brenda di Beverly Hills 90210 , 52 anni, lotta contro la malattia dall'agosto del 2015, quando le ...Leggi Anche: 'Avere un cancro non significa non poter lavorare, continuo a lottare per restare in vita' L'attrice ha poi condiviso anche un altro video shock in cui mostra il processo per ...è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia . Poi, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del ...

Shannen Doherty svela di avere metastasi al cervello e mostra un video shock durante la radioterapia TGCOM

L'attrice pubblica un video in cui si sottopone a una terapia contro il tumore che l’ha colpita dal 2014. A Instagram ha affidato le parole di paura in questo momento ...Prosegue la battaglia contro il cancro dell’ex stella di Beverly Hills 90210, Shannen Doherty. L’attrice americana, 52 anni, sta lottando contro il tumore dal 2014 e in un ultimo video pubblicato su ...