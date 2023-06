Shannen Doherty | “Il cancro al seno si è diffuso al cervello La mia paura è evidente” E si mostra mentre fa la Tac

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilcheaveva alsi èal. È stata la star di Beverly Hills 90210 are in maniera esplicita cosa sta vivendo negli ultimi mesi postando una foto dove viene ritrattaè sottoposta a radioterapia sulla testa.ha spiegato che una TAC del 5 gennaio hato come e metastasi si siano diffuse ale che il suo primo ciclo di radioterapia sia avvenuto una settimana dopo. “La mia”, ha scritto l’attrice su Instagram, riferendosi al video in cui le viene applicata una maschera antiradiazioni. “Sono estremamente claustrofobica ma per fortuna ho ottimo dottori che mi seguono”. Poi la 52enne ...

Leggi Anche: 'Avere un cancro non significa non poter lavorare, continuo a lottare per restare in vita' L'attrice ha poi condiviso anche un altro video shock in cui mostra il processo per ...è malata di tumore da diversi anni: era il 2015 quando, per la prima volta, rivelò di avere sconfitto la malattia . Poi, nel 2020, l'attrice di Beverly Hills era tornata a parlare del ...Nel 2015ha rivelato di avere il cancro, due anni dopo però l'attrice di Streghe ha svelato di aver vinto la sua battaglia. Purtroppo tre anni fa la star di Hollywood è tornata sui social con ...

Shannen Doherty svela di avere metastasi al cervello e mostra un video shock durante la radioterapia TGCOM

Shannen Doherty ha raccontato ai fan come prosegue la sua battaglia contro il cancro: purtroppo, le hanno trovato metastasi al cervello.