Servizio 118 | De Longis Pd | “Nel Fortore situazione assurda | diritto alla salute va tutelato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Da consigliere provinciale esprimo vicinanza e solidarietàcomunità della Valle del, ora completamente priva dell’assistenza medica e sanitaria d’emergenza. Unadinanziquale politica e istituzioni devono intervenire: non si può pensare di lasciare un territorio così vasto – parliamo di 500 chilometri quadrati – senza undi 118 con medico“. Così in una nota Raffaele De, consigliere provinciale del Partito Democratico. “Grottesco, paradossale nonché offensivo, inoltre – prosegue De– parlare di “accorpamento funzionale temporaneo con ambulanza medicalizzata adiacente” quando per adiacente si intende Morcone, comune situato a 48 chilometri di distanza e certo non ...